15-летний кадет военного лицея пропал без вести

На Луганщине пропал без вести 15-летний Григорий Богуш. Он кадет Кременского военного кадетского лицея.

15 октября парень вышел из дома, чтобы ехать в лицей, но туда не прибыл, домой не вернулся, на связь не выходит. Его местонахождение в настоящее время не установлено, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: lg.npu.gov.ua На Луганщине пропал без вести 15-летний Григорий Богуш

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Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего парня, просят обращаться по телефонам: 066-920-84-57 или 102.

В Кропивницкому разыскивают 14 -летнего Дениса Шевченко. 14 октября парень ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.