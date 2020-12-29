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вторник, 29 декабря 2020 17:17

15-летнего подростка с порезанным животом нашли в его комнате

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15-летнего подростка с порезанным животом нашли в его комнате
Парня обнаружил младший брат Фото: volyn.com.ua

В Одесской области 15-летнего подростка с ножевым ранением живота нашли в его комнате.

Парня обнаружил младший брат. Он немедленно позвал на помощь родителей, а те вызвали врачей, однако спасти его не удалось, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

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"Семья погибшего по месту жительства характеризуется положительно. По словам родственников, в их семье конфликтов не было и намерений покончить жизнь самоубийством подросток не высказывал ", - сообщили в полиции.

В полиции открыли уголовное производство с пометкой "самоубийство". Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливаются. Тело погибшего направили на экспертизу.

В Одесской области, в Килийском лицее №3, ​​произошел инцидент. Десятиклассник отпросился с урока и прямо в коридоре резанул себя по горлу.

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Дата
29
декабря

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