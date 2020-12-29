15-летнего подростка с порезанным животом нашли в его комнате

В Одесской области 15-летнего подростка с ножевым ранением живота нашли в его комнате.
Парня обнаружил младший брат. Он немедленно позвал на помощь родителей, а те вызвали врачей, однако спасти его не удалось, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 17-летний парень лишился ног, выпав из поезда на ходу
"Семья погибшего по месту жительства характеризуется положительно. По словам родственников, в их семье конфликтов не было и намерений покончить жизнь самоубийством подросток не высказывал ", - сообщили в полиции.
В полиции открыли уголовное производство с пометкой "самоубийство". Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливаются. Тело погибшего направили на экспертизу.
В Одесской области, в Килийском лицее №3, произошел инцидент. Десятиклассник отпросился с урока и прямо в коридоре резанул себя по горлу.
Комментарии