15-летнего подростка с порезанным животом нашли в его комнате

Парня обнаружил младший брат Фото: volyn.com.ua

В Одесской области 15-летнего подростка с ножевым ранением живота нашли в его комнате.

Парня обнаружил младший брат. Он немедленно позвал на помощь родителей, а те вызвали врачей, однако спасти его не удалось, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

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"Семья погибшего по месту жительства характеризуется положительно. По словам родственников, в их семье конфликтов не было и намерений покончить жизнь самоубийством подросток не высказывал ", - сообщили в полиции.

В полиции открыли уголовное производство с пометкой "самоубийство". Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливаются. Тело погибшего направили на экспертизу.

В Одесской области, в Килийском лицее №3, ​​произошел инцидент. Десятиклассник отпросился с урока и прямо в коридоре резанул себя по горлу.