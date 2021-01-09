1,5 месяца поисков 22-летнего мужчины и ни одной версии: что говорят в полиции

В Херсонской области разыскивают 22-летнего Дмитрия Капустина. Последний раз его видели ночью 21 ноября. Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Полиция Херсонщины продолжает поиски 22-летнего Дмитрия Капустина. Мужчина 20 ноября в 17:00 ушел из места своего проживания и до настоящего времени не вернулся. Последний раз его видели ночью 21 ноября.

Полицейские установили хронологию событий в день исчезновения Дмитрия. Допросили людей, контактировавших с ним и посмотрели 16 видеозаписей с камер видеонаблюдения, расположенных соответственно по маршруту движения мужчины до момента исчезновения. Ориентировки на розыск разосланы во все областные подразделения полиции страны, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Оперативники проверили факты регистраций административных или уголовных событий по Украине с возможным участием Дмитрия. Проверили медицинские учреждения, но парня среди доставленных на лечение не было. Пересечение границы пропавшим зафиксировано не было", - сообщают в полиции.

Также отмечается, что проверка еще одной версии исчезновения с привлечением водолазов ГСЧС пока результатов не дала. Информация о возможном пребывании пропавшего в Харькове не подтвердилась.

Всех, кому известно о местонахождении Дмитрия Капустина, или, кто владеет какой-либо информацией, которая может помочь в его поисках, просят позвонить по телефонам: 102, (095) 278 71 82, (0552) 22 35 67, (0552) 22 98 87.

Последний раз пропавшего Дмитрия Капустина видели в Шевченковском парке ночью 21 ноября. На его розыск задействован весь личный состав местных отделений и отдела полиции, кинологи со служебными собаками, военнослужащие Национальной гвардии и неравнодушные граждане.