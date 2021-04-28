14-летнюю девушку порезал сверстник

В Мариуполе в сквере 14-летнюю девушку подрезал сверстник. Фото: npu.gov.ua

В Мариуполе Донецкой области в больницу с ранением попала 14-летняя девушка. Оказалось, что ее подрезал парень-сверстник.

Инцидент произошел вчера, 27 апреля, на территории Театрального сквера, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Степень полученной травмы - легкие телесные повреждения, жизни девушки ничего не угрожает. Предмет, которым была ранена девушка, устанавливается", - говорят в полиции.

Семья несовершеннолетней отказалась от написания заявления. Инспекторы сектора ювенальной превенции проводят проверку по факту и устанавливают все обстоятельства, при которых ребенок получил телесные повреждения.

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