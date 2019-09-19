14-летняя школьница родила от отчима-насильника

На Днепропетровщине 14-летняя девочка родила ребенка от отчима-насильника. Фото - Патриоты Украины

В Васильковском районе Днепропетровской области 14-летняя девочка родила ребенка.

Отец ребенка - сожитель матери, который изнасиловал школьницу. Дело об изнасиловании рассматривает в закрытом режиме Павлоградский горрайонный суд. Следствие установило, что 47-летний педофил насиловал девочку в течение 2-х лет, пишет dnepr.news.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шестиклассница родила дочь от брата-девятиклассника

Все раскрылось, когда весной этого года девочка забеременела. Уже допрошены все свидетели и сама потерпевшая. Осталось выслушать обвиняемого. Известно, что свою вину он полностью отрицал.

В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка. Роженица - ромской национальности. Врачи "скорой" забрали ее ночью со свалки.