14-летняя девушка не вернулась после прогулки с друзьями

На Закарпатье разыскивают 14-летнюю Марьяну Коцубей из села Загатье Иршавского района. Фото - zk.npu.gov.ua

На Закарпатье родные и полиция разыскивают 14-летнюю Марьяну Коцубей из села Загатье Иршавского района.

Девушка ушла из дома 15 февраля около 8.00 и не вернулась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мать пропавшей обратилась в полицию сегодня, 16 февраля. Сообщила, что ее дочь накануне утром ушла из дома и не вернулась. Мобильного телефона при себе не имела", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве больше месяца искали 14-летнюю школьницу

Как выяснили полицейские, в последний раз девушку видели среди знакомых сверстников в селе Загатье.

Приметы пропавшей: рост около 165 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка "каре", глаза зеленые. Была одета в светлые сапоги, зеленую куртку и джинсы синего цвета.

Полиция обращается с просьбой ко всем, кому известна какая-либо информация о пропавшей, сообщить об этом на линию "102" или в ближайшее отделение полиции.

В Донецкой области разыскали пропавшую 16-летнюю Юлию Жолобович из с. Серебрянка Бахмутского района. В поисках девушки более ста полицейских обследовали поля, лесополосы, опрашивали жителей, проверяли автостанции и вокзалы.