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суббота, 03 августа 2019 14:42

14-летняя девушка исчезла в горах

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14-летняя девушка исчезла в горах
На Закарпатье разыскивают 14-летнюю Юлия Котлан из села Розтоки Раховского района. Пошла в горы за ягодами и пропала. Фото - zk.npu.gov.ua

На Закарпатье разыскивают 14-летнюю Юлия Котлан из села Розтоки Раховского района.

2 августа девушка в составе группы пошла собирать чернику в село Богдан. Около 16.00 заметили ее исчезновение, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В урочище Щаул девушка досталась в составе группы из 9 человек, однако затем сборщики разделились. А сама несовершеннолетняя исчезла в неизвестном направлении. Поскольку на данном участке отсутствует покрытие мобильного оператора, связь с ней потеряна", - сказано в сообщении.

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Девушку ищут полицейские, спасатели, горные поисковики и местные жители.

Приметы пропавшей: рост - 150 сантиметров, волосы русые. Была одета в черные брюки, черную кофту и синие сапоги. С собой имела зеленый рюкзак.

Правоохранители обращаются ко всем, кому известно местонахождение девушки, сообщить по телефону 102 или в ближайшее отделение полиции.

На территории Черновицкой области без денег и связи оказалась гражданка Германии 28-летняя Лили Боянвзиев. Женщину нашел работник райотдела полиции в лесополосе неподалеку от ресторанного комплекса в селе Верхние Становцы. Блудила там около месяца.

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Дата
03
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