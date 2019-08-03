14-летняя девушка исчезла в горах

На Закарпатье разыскивают 14-летнюю Юлия Котлан из села Розтоки Раховского района. Пошла в горы за ягодами и пропала. Фото - zk.npu.gov.ua

На Закарпатье разыскивают 14-летнюю Юлия Котлан из села Розтоки Раховского района.

2 августа девушка в составе группы пошла собирать чернику в село Богдан. Около 16.00 заметили ее исчезновение, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В урочище Щаул девушка досталась в составе группы из 9 человек, однако затем сборщики разделились. А сама несовершеннолетняя исчезла в неизвестном направлении. Поскольку на данном участке отсутствует покрытие мобильного оператора, связь с ней потеряна", - сказано в сообщении.

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Девушку ищут полицейские, спасатели, горные поисковики и местные жители.

Приметы пропавшей: рост - 150 сантиметров, волосы русые. Была одета в черные брюки, черную кофту и синие сапоги. С собой имела зеленый рюкзак.

Правоохранители обращаются ко всем, кому известно местонахождение девушки, сообщить по телефону 102 или в ближайшее отделение полиции.

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