14-летний повесился после ссоры с девушкой

На Днепропетровщине 14-летний повесился в лесополосе после ссоры с девушкой. Фото: facebook.com/patrolpolicecv

В Желтых Водах на Днепропетровщине 14-летний повесился в лесополосе вблизи ул. Гагарина.

Покончил с собой якобы после ссоры с 17-летней девушкой, пишет "Днепр Время" со ссылкой на собственные источники в полиции.

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"Девушка ночью 18 сентября обратилась в полицию и сообщила, что вечером накануне ее 14-летний парень после ссоры ушел в неизвестном направлении с намерением совершить суицид. Полицейские отправились на поиски подростка. Его нашли повешенным в лесополосе", - сказано в сообщении.

Предсмертную записку на месте происшествия не обнаружили.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Днепре нашли 15-летнего подростка в петле. Ее сделал из шнурка от капюшона. Тело на ул. Трансформаторной обнаружил человек, который гулял с собакой.