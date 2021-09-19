14-летний повесился после ссоры с девушкой

В Желтых Водах на Днепропетровщине 14-летний повесился в лесополосе вблизи ул. Гагарина.
Покончил с собой якобы после ссоры с 17-летней девушкой, пишет "Днепр Время" со ссылкой на собственные источники в полиции.
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"Девушка ночью 18 сентября обратилась в полицию и сообщила, что вечером накануне ее 14-летний парень после ссоры ушел в неизвестном направлении с намерением совершить суицид. Полицейские отправились на поиски подростка. Его нашли повешенным в лесополосе", - сказано в сообщении.
Предсмертную записку на месте происшествия не обнаружили.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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