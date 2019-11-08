14-летний парень угнал 7 "Жигулей"

В Николаеве 14-летний парень похитил 7 автомобилей "Жигули", припаркованные на дороге.

Открывал с помощью отвертки или ножа, соединял провода и ехал кататься пока не закончится бензин. Иногда не справлялся с управлением и бросал автомобили в поле или на обочине, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: mk.npu.gov.ua В Николаеве 14-летний парень угнал 7 автомобилей «Жигули», припаркованные на дороге

"14-летний школьник выбирал автомобили преимущественно марки ВАЗ-2101. В октябре подросток похитил два автомобиля. Тогда его разоблачили сотрудники полиции, а суд избрал парню меру пресечения в виде домашнего ареста. Оказавшись на свободе, школьник продолжил угонять авто и похитил еще пять ВАЗов ", - рассказали в полиции.

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Парня задержали и по решению суда он будет находиться под стражей. Следователи проверяют его причастность к аналогичным преступлениям. За содеянное школьника могут посадить на 8 лет.

Автор: mk.npu.gov.ua За содеянное школьника могут посадить на 8 лет

Все транспортные средства полицейские вернули владельцам.

14-летний парень из Львова в течение последних двух недель второй раз попался на угоне автомобиля.