14-летний парень стал жертвой насильника

В Харькове в собственном доме 45-летний мужчина изнасиловал 14-летнего мальчика.
Злоумышленника задержали 6 февраля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Как только поступило сообщение об изнасиловании 14-летнего подростка, была установлена личность подозреваемого. В тот же день он был задержан", - сказано в сообщении.
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Следователи открыли уголовное производство.
Подозреваемого за содеянное могут посадить на 12 лет.
В Одесской области 29-летний мужчина изнасиловал 8-летнего мальчика. Разыскать ребенка удалось благодаря местным жителям.
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