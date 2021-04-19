14-летний парень получил тяжелое ранение в школьном тире. Состояние критическое

В тире Черкасской гимназии №9 произошел несчастный случай. Там 14-летний парень получил ранение в голову.
В тяжелом состоянии ребенка доставили в областную детскую больницу, рассказали очевидцы, передает "Прочерк".
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Информацию подтвердила пресс-секретарь КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР" Ирина Назарок.
"Это мальчик, 14 лет. Он в критическом состоянии. Медики делают все возможное", - сказала Назарок.
В селе Ривки Славутского района Хмельницкой 8-летний мальчик подстрелил из пневматической винтовки 10-летнего брата. Трагедия произошла, когда ребята играли у своего дяди.
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