14-летний парень получил тяжелое ранение в школьном тире. Состояние критическое

В Черкассах в тире гимназии тяжело ранили ребенка. Фото: facebook.com/groups/emd.ck.ua

В тире Черкасской гимназии №9 произошел несчастный случай. Там 14-летний парень получил ранение в голову.

В тяжелом состоянии ребенка доставили в областную детскую больницу, рассказали очевидцы, передает "Прочерк".

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Информацию подтвердила пресс-секретарь КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР" Ирина Назарок.

"Это мальчик, 14 лет. Он в критическом состоянии. Медики делают все возможное", - сказала Назарок.

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