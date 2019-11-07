14-летний парень открыл стрельбу в супермаркете: есть раненые

В Харькове 14-летний парень устроил стрельбу в одном из супермаркетов Основянского района. Происшествие случилось вечером 6 ноября.
Ранения получили 39-летняя женщина и ее 19-летний сын, сообщили в отделе коммуникации областной полиции ..
"Во время ссоры 14-летний парень совершил выстрелы в сторону посетителей из пневматического пистолета. Женщина и ее сын получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Пистолет изъят и направлен на экспертное исследование", - сказано в сообщении.
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Личность несовершеннолетнего установлена, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
Следователи открыли уголовное производство и устанавливают обстоятельства происшествия.
В общежитии Днепропетровского национального университета им. О. Гончара 19-летний студент выстрелил в голову 17-летней девушке. А потом прострелил себе грудь. Обеих прооперировали. Его за содеянное могут посадить на 15 лет.
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