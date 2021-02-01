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понедельник, 01 февраля 2021 14:19

14-летнего школьника изнасиловал знакомый

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14-летнего школьника изнасиловал знакомый
В Мариуполе 23-летний местный житель подозревается в изнасиловании несовершеннолетнего парня. Фото: don.gp.gov.ua

В Мариуполе Донецкой области 23-летний мужчина изнасиловал 14-летнего знакомого.

Преступление произошло ночью 31 января, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Несовершеннолетний шел домой и встретил 23-летнего знакомого. Мужчина силой и угрозами затянул парня в дом, после чего изнасиловал", - сказано в сообщении.

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За сутки злоумышленника задержали. Известно, что ранее он имел судимости за легкие телесные повреждения, побои, истязания и нападение на полицейского.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 12 лет за решеткой.

В Одесской области 29-летний мужчина изнасиловал 8-летнего мальчика. Разыскать ребенка удалось благодаря местным жителям. Перед этим в полицию обратилась мать мальчика с сообщением об исчезновении.

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