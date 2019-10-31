14-летнего парня нашли мертвым на железной дороге. Родители подозревают убийство

В Прилуках Черниговской области 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. Фото - скриншот

В Прилуках Черниговской области 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях.

29 октября парень пошел на занятия по боксу и не вернулся домой вовремя, хотя раньше такого никогда не случалось. Его тело обнаружили во время поисков.

По официальной информации полиции, подросток переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и его сбил дизель-поезд сообщением "Нежин-Гребенка". Школьник 9-го класса одной из местных школ погиб на месте от полученных телесных повреждений.

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Однако отец погибшего, Виктор Чаленко, утверждает, что прибыл к месту происшествия почти сразу. Тело сына уже было холодным, о нехарактерных травмах от наезда поезда сказали мужчине и медики. По их мнению, ребенок уже был мертв на момент прохождения поезда. Чаленко предполагает, что сына могли побить неизвестные из-за девушки, сообщает ТК "Прилуки".

Продолжается досудебное расследование. По данным прокуратуры Прилук, сейчас следствие прорабатывает различные версии. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская - для выяснения причин смерти и механизма причинения телесных повреждений.

Прокуратура обратилась к местным жителям по поиску очевидцев происшествия.

14-летний парень покончил жизнь самоубийством, бросившись под поезд в Киевской области. По словам очевидцев, парень специально лег на рельсы. Водитель поезда не смог вовремя затормозить. От полученных травм подросток скончался на месте.