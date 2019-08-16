13-летнюю девушку изнасиловали в парке среди дня

На Кировоградщине неизвестный неестественным способом изнасиловал 13-летнюю девушку. Фото - Обозреватель

В Александрии Кировоградской области неизвестный неестественным способом изнасиловал 13-летнюю девушку.

Напал на нее в середине дня в парке "Шахтер", когда та возвращалась домой. Подошел сзади, закрыл ребенку рот рукой и оттащил в чащу. Угрожал девушке избиением и заставил молчать, сообщает DOZOR со ссылкой на источники в полиции.

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Потерпевшей удалась вырваться от мужчины, она побежала домой и рассказала о случившемся, родителям.

Подозреваемому 20-25 лет, рост около 180-185 см, волосы короткие русые, имеет худощавое телосложение. Был одет в серую футболку, черные спортивные штаны и был в черных очках.

Следователи открыли уголовное производство. Насильника разыскивают.

В Купянском районе Харькова 28-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку. О том, что случилось полиции заявила мать потерпевшей.