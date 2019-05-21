13-летняя школьница спасла младшую сестру

13-летняя Карина Якубенко вытащила из реки младшую сестру, которая едва не утонула. Фото: facebook.com/konstantin.protsenko.9

В селе Лащовая Тальновского района Черкасской области 13-летняя Карина Якубенко спасла 5-летнюю сестру. Девочка упала в воду и чуть не утонула.

Событие произошло неделю назад, но в селе узнали об этом 20 мая, сообщает Константин Проценко, представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области на странице в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое детей утонули в пруду

В тот день две подруги Карина и Ирина, пошли отдохнуть и порыбачить к реке. К ним присоединились меньшие сестры. Самой младшей из них - Ангелине, 5 лет. На каменной кладке дамбы девочка поскользнулась и ушла под воду. Ее сестра Карина сразу же нырнула за ней.

"Несмотря на то, что малая уже скрылась под водой, ее старшая сестра сумела заметить утопленницу и схватив за одежду вытянуть ее к берегу. Когда сестры уже были на берегу, на крики о помощи прибежали другие дети. Ангелина получила сильный психологический стресс, дети пытались успокоить, но девочка еще долго плакала и не могла успокоиться", - говорит Константин Проценко.

Вернувшись домой, девушки не рассказали родителям об инциденте. После того, как информация получила огласку, им пришлось сознаться родным.

"Я очень испугалась за сестренку, которая вообще не умеет плавать. Хотя наш дом в 100 метрах от реки, я понимала, что убежать за помощью к взрослым, значит, потерять время и тогда спасти Ангелину нам бы не удалось", - рассказала Карина спасателям.

Двое подростков погибли, поскользнувшись, когда делали селфи. Дети утонули в оросительном канале в Запорожье.