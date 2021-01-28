13-летняя школьница отбилась от нападавшего

На Харьковщине 38-летний рецидивист напал на 13-летнюю девочку, когда она возвращалась из школы. Фото: t.me/dkr_npu

В одном из сел Волчанского района Харьковской области 13-летняя девочка отбилась от 38-летнего нападавшего.

Это произошло 27 января, когда ребенок возвращался из школы домой, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Девочка прошла метров 100 от школы, когда на нее напал злоумышленник. Он ударил ребенка стеклянной бутылкой. И, чтобы закрыть рот рукой, ударил еще в переносицу и челюсть. Девочка не растерялась и активно сопротивлялась. Кричала и даже успела сорвать маску с негодяя. Злоумышленник так испугался привлечь внимание, сто сбежал оставив вещи на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Злоумышленника задержали. Установлено, что он уже дважды отбывал наказание за нападения и кражи. 21 января уволился с исправительной колонии. Следствие продолжается.

В селе Полтавское Лозовского района Харьковской области 13-летняя девушка отбилась от насильника. Мужчина напал, когда она ехала на велосипеде. Он остановился и толкнул ребенка руками в спину, в результате чего она упала на землю. После этого он пытался изнасиловать малолетнюю, однако испугался, что кто-то может увидеть, и отпустил ее.