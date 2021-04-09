13-летняя девушка занималась травлей учителей школы: подробности скандала

Скандальная история произошла в Конотопской школе в конце прошлого года и вызвала бурное обсуждение. Тогда в соцсетях появились кадры, на которых учитель довольно грубо скручивает девушку и на глазах одноклассников выталкивает за дверь Фото: pixabay.com

На Сумщине 13-летняя школьница занималась травлей учителей.

Скандальная история произошла в Конотопской школе в конце прошлого года и вызвала бурное обсуждение. Тогда в соцсетях появились кадры, на которых учитель довольно грубо скручивает девочку и на глазах одноклассников выталкивает за дверь, пишет tsn.ua. Видео травли 13-летняя школьница в сеть выложила сама. Ее мать обратилась в полицию. Встречное заявление написал и сам учитель.

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Известно, что на уроке девочка играла мобильным телефоном, демонстративно игнорировала неоднократные замечания и срывала занятия. Грубых нарушений со стороны педагога полицейские не выявили и производство по нему закрыли.

Зато полиция установила факт буллинга со стороны ученицы.

"Было установлено, что виновницей конфликта оказалась 13-летняя школьница. Из-за возраста девочки, не достигшей 16 лет, решением суда была привлечена к административной ответственности ее мать", - сообщил представитель полиции Сумской области Владимир Крепецких.

В полиции добавляют, что преподаватель черчения, который, собственно, и попал на видео, не единственный, кто страдал от травли и нападок школьницы. Она конфликтовала практически со всеми педагогами школы.

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