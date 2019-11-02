13-летний школьник исчез в лесу во время соревнований

На Сумщине утром 2 ноября разыскали 13-летнего Николая Гавриленко. Парень исчез накануне в лесу близ села Реутинцы Кролевецкого района. Принимал участие в соревнованиях по спортивному ориентированию, но до финиша так и не дошел.

Нашли школьника охотники, сообщила корреспонденту Gazeta.ua начальник отдела коммуникации ГУНП области Эльвира Биганова.

Автор: facebook.com/elvira.biganova На Сумщине разыскали 13-летнего Николая Гавриленко. Парень исчез накануне в лесу во время спортивных соревнований

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"Полиция, родные, работники ГСЧС , военные и местные со вчерашнего не прекращали поиски ни на минуту. Прочесывали лес и прилегающие к нему территории. Нашли мальчика охотники, которые активно помогали полиции. Находился примерно в 10 км от леса", - рассказала Эльвира Биганова.

Автор: facebook.com/elvira.biganova Нашли школьника охотники в 10 км от леса

Сейчас парня осматривают медики. Предварительно, его состояние удовлетворительное.

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