13-летний на мопеде влетел в авто: сам погиб, 7-летнего пассажира спасают

 
Ексклюзивы
1/5
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Просмотров: 81
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Просмотров: 1215
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 783
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 477
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 2304
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 747
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 369
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 414
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 774
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 594
Фото
Все фото
4
13
3
4
3
&quot;Авторитет&quot; с сообщником выбивали несуществующие долги
"Авторитет" с сообщником выбивали несуществующие долги
В огненной аварии в Киеве погибли трое. Среди жертв – пешеход: подробности и фото
В огненной аварии в Киеве погибли трое. Среди жертв – пешеход: подробности и фото
&quot;Перед глазами кресты и могилы&quot; - подробности от пассажира упавшего воздушного шара
"Перед глазами кресты и могилы" - подробности от пассажира упавшего воздушного шара
В парке остановилось колесо обозрения с людьми на высоте
В парке остановилось колесо обозрения с людьми на высоте
Полиция вручила подозрение поджигателю машины журналиста
Полиция вручила подозрение поджигателю машины журналиста
Видео
Все видео
Поездка на прокатном велосипеде обернулась трагедией
Поездка на прокатном велосипеде обернулась трагедией
Горящий грузовик полностью разгромил легковушку: кадры смертельной аварии
Горящий грузовик полностью разгромил легковушку: кадры смертельной аварии
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
Нашли свалку поврежденных полицейских автомобилей
Нашли свалку поврежденных полицейских автомобилей
Харьковчанка, которая назвала парад вышиванок "х**ней", записала извинение
Харьковчанка, которая назвала парад вышиванок "х**ней", записала извинение
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1449
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 279
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 333
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 432
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 522
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
понедельник, 24 мая 2021 12:02

13-летний на мопеде влетел в авто: сам погиб, 7-летнего пассажира спасают

  Комментировать

В Одесской области 13-летний на мопеде влетел в Volkswagen Passat. Сам погиб, его 7-летний пассажир - в больнице.

Авария произошла 23 мая на перекрестке ул. Танасчишина и Володарского в Березовке, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua
  В Одесской области 13-летний на мопеде влетел в Volkswagen Passat. Сам погиб, его 7-летний пассажир - в реанимации
В Одесской области 13-летний на мопеде влетел в Volkswagen Passat. Сам погиб, его 7-летний пассажир - в реанимации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 12-летнего парня обвиняют в собственной смерти. Что ответили в полиции

"После столкновения мопеда под управлением 13-летнего подростка и автомобиля, водитель мопеда скончался в больнице. А его пассажир - 7-летний парень - находится в тяжелом состоянии в реанимации", - говорится в сообщении.

32-летнего водителя автомобиля проверили на содержание алкоголя в крови - он был трезв. Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства.

В Новой Каховке Херсонской области на просп. Победы столкнулись Skoda Octavia и мотоскутер Honda Dio. В результате 15-летний водитель последнего получил тяжелую травму и впал в кому.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «13-летний на мопеде влетел в авто: сам погиб, 7-летнего пассажира спасают». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

Активист зарезал нападавшего

На шахте взорвался метан: 50 погибших

Самое читаемое
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 8955
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 6327
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 5571
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
 Просмотров: 4959
Андре Тан показал идеальное летнее платье
Андре Тан показал идеальное летнее платье Просмотров: 4671
Происшествия
СБУ разоблачила схему незаконных поставок военных товаров в Россию
СБУ разоблачила схему незаконных поставок военных товаров в Россию Просмотров: 117
В Камбодже нашли мертвым миссионера из Украины
В Камбодже нашли мертвым миссионера из Украины Просмотров: 162
"Авторитет" с сообщником выбивали несуществующие долги
"Авторитет" с сообщником выбивали несуществующие долги
4
 Просмотров: 171
Падение воздушного шара: в каком состоянии пострадавшие
Падение воздушного шара: в каком состоянии пострадавшие Просмотров: 243
Поездка на прокатном велосипеде обернулась трагедией
Поездка на прокатном велосипеде обернулась трагедией
 Просмотров: 414
Больше всего комментируют
6
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
4
Украина хочет получить от НАТО понимание перспектив членства - представитель МИД
2
Путин готов обсуждать с Зеленским Крым
1
Дело Медведчука: СБУ сообщила новые подробности
1
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Голосов: 1761
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть