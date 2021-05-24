13-летний на мопеде влетел в авто: сам погиб, 7-летнего пассажира спасают

В Одесской области 13-летний на мопеде влетел в Volkswagen Passat. Сам погиб, его 7-летний пассажир - в больнице.

Авария произошла 23 мая на перекрестке ул. Танасчишина и Володарского в Березовке, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области 13-летний на мопеде влетел в Volkswagen Passat. Сам погиб, его 7-летний пассажир - в реанимации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 12-летнего парня обвиняют в собственной смерти. Что ответили в полиции

"После столкновения мопеда под управлением 13-летнего подростка и автомобиля, водитель мопеда скончался в больнице. А его пассажир - 7-летний парень - находится в тяжелом состоянии в реанимации", - говорится в сообщении.

32-летнего водителя автомобиля проверили на содержание алкоголя в крови - он был трезв. Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства.

В Новой Каховке Херсонской области на просп. Победы столкнулись Skoda Octavia и мотоскутер Honda Dio. В результате 15-летний водитель последнего получил тяжелую травму и впал в кому.