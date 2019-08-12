12-летний водитель спровоцировал аварию со многими пострадавшими. Часть - в реанимации

Фото: zk.npu.gov.ua

11 августа в селе Угля Тячевского района на Закарпатье 12-летний водитель квдроцикла причиной аварии.спровоцировал аварию.

8 человек попали в больницу, среди них 3 детей, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"12-летний житель села Угля, управляя квадроциклом, выехал на встречную полосу. Там столкнулся с автомобилем Skoda Octavia под управлением 35-летнего жителя села Большая Уголька. В результате аварии телесные повреждения получили оба водителя, а также шесть пассажиров автомобиля - 47-летняя женщина, 44-летний мужчина, 24-летняя женщина, а также трое детей 13, 3 и 4 года. Пострадавших детей госпитализировали в реанимационное отделение", - сказано в сообщении.

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По факту ДТП, а также за допуск к управлению автотранспортом лица, что не имеет на это права, возбуждены уголовные производства. За совершение ДТП, в результате которого пострадали трое малолетних детей, ответственность будет нести не только несовершеннолетний водитель квадроцикла, но и его родители.

Автотранспорт помещен на штрафплощадку Тячевского отделения полиции.

Вблизи пгт Ольшанское Николаевского района столкнулись Opel и ВАЗ-2105. За рулем последнего был 10-летний парень. Он погиб на месте. Его 30-летний отец, который сидел рядом на пассажирском сидении, попал в реанимацию. У другого водителя сломана нога.