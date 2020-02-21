12-летний парень угнал авто и уснул в нем

В Одессе 12-летний парень угнал автомобиль Nissan, после чего заснул в нем.

29-летний владелец автомобиля пояснил правоохранителям, что оставил ключи в машине и забыл ее закрыть, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одессе 12-летний парень угнал автомобиль Nissan и уснул в нем

"Nissan был припаркован возле одного из домов на улице Святослава Рихтера. Его полицейские нашли за пять кварталов от места преступления. Покатавшись, подросток припарковал легковушку за гаражами и уснул в нем", - сказано в сообщении.

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Парень не впервые попадает в поле зрения полицейских.

Автор: od.npu.gov.ua Владелец автомобиля объяснил, что оставил ключи в машине и забыл ее закрыть

"Он является фигурантом в нескольких уголовных производствах по фактам краж. А теперь стал еще и фигурантом дела об угоне автомобиля", - говорится в сообщении.

Поскольку подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о принятии в отношении него принудительных мер воспитательного характера.

В Николаеве 14-летний парень угнал 7 автомобилей "Жигули", припаркованных на дороге. Открывал с помощью отвертки или ножа, соединял провода и оправлялся кататься, пока не закончится бензин.