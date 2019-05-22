12-летний парень откопал мертвого брата-близнеца

В одном из сел Рокитновского района Ровенской области в песчаной копанке погиб 12-летний парень.
Его тело обнаружил брат-близнец, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"После занятий в школе двое 12-летних братьев пошли играть на песчаную яму, которая находится в 200 метрах от дома. Впоследствии один из мальчишек вернулся домой помочь матери по хозяйству, а другой продолжил выкапывать небольшую землянку. Однако в яме глубиной около 2 метров произошел сдвиг песка, под тяжестью которого ребенок погиб. Брат заволновался длительным его отсутствием и вернулся в копанку. Поняв, что произошло, начал откапывать брата и позвал на помощь взрослых", - сказано в сообщении.
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Смерть мальчика наступила в результате сжатия грудной клетки и живота песком при обвале.
Мальчик воспитывался в полноценной и благополучной семьи. У родителей сейчас подрастают еще 5 детей. Несчастный случай расследует полиция.
В селе Карасин Сарненского района Ровенской 8-летнего мальчика засыпало песком в карьере.
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