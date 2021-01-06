12-летний мальчик сделал "петарду" и подорвался на ней

В Донецкой области 12-летний парень пытался изготовить самостоятельно петарду и подорвался на ней. Фото: galas.te.ua

В Донецкой области 12-летний парень пытался изготовить самостоятельно петарду.

Предмет взорвался в руке ребенка, сообщили 6 января в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10-летней девочке петардой оторвало пальцы

"О травмирования ребенка сообщили медики. Полицейские выяснили, что парень пытался изготовить "петарду" из подручных бытовых вещей. Однако самодельное устройство взорвалось в руке", - говорится в сообщении.

Сейчас мальчик находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

В селе Широкое Скадовского района Херсонской области у 2-летней девочки в руках взорвалась петарда. Отец поджег петарду и дал ее дочери, чтобы она бросила. Девочка засмотрелась на пиротехническое средство и передумала его бросать.