12-летний мальчик сделал "петарду" и подорвался на ней

В Донецкой области 12-летний парень пытался изготовить самостоятельно петарду.
Предмет взорвался в руке ребенка, сообщили 6 января в отделе коммуникации областной полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10-летней девочке петардой оторвало пальцы
"О травмирования ребенка сообщили медики. Полицейские выяснили, что парень пытался изготовить "петарду" из подручных бытовых вещей. Однако самодельное устройство взорвалось в руке", - говорится в сообщении.
Сейчас мальчик находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.
В селе Широкое Скадовского района Херсонской области у 2-летней девочки в руках взорвалась петарда. Отец поджег петарду и дал ее дочери, чтобы она бросила. Девочка засмотрелась на пиротехническое средство и передумала его бросать.
Комментарии