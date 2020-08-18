12-летний мальчик поехал кататься на велосипеде и пропал

В Мукачево на Закарпатье разыскивают 12-летнего Яна Бургера. Он 16 августа поехал кататься на велосипеде и не вернулся.

Об исчезновении мальчика в полицию сообщил его старший брат, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zk.npu.gov.ua В Мукачево разыскивают пропавшего 12-летнего Яна Бургера

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вторые сутки разыскивают физически истощенную женщину

Приметы разыскиваемого: рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет в зеленую футболку и серые шорты.

Полицейские обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении мальчика с просьбой сообщить об этом на линию 102.

На Тернопольщине разыскивают 25-летнего Альмана Алиева из Ровно. Мужчина загадочно исчез 7 августа после поездки в такси.