12-летних друзей нашли под завалами в гаражах

В Хмельницком на территории недостроенного гаражного массива погиб 12-летний парень. Его сверстник покалечился.
На детей обвалились строительные конструкции, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
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"Трагедия произошла днем 16 февраля. Одного из ребят вытащили из-под завалов уже мертвым. Другой - в больнице, получил черепно-мозговую травму", - рассказали спасатели.
Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
На заброшенном строительстве в Коломые Ивано-Франковской области пострадали два 16-летние ученика ПТУ. Инцидент произошел в результате обвала бетонной плиты.
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