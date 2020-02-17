12-летних друзей нашли под завалами в гаражах

В Хмельницком во время обвала в гаражах погиб 12-летний парень. Фото - УНН

В Хмельницком на территории недостроенного гаражного массива погиб 12-летний парень. Его сверстник покалечился.

На детей обвалились строительные конструкции, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Трагедия произошла днем ​​16 февраля. Одного из ребят вытащили из-под завалов уже мертвым. Другой - в больнице, получил черепно-мозговую травму", - рассказали спасатели.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

На заброшенном строительстве в Коломые Ивано-Франковской области пострадали два 16-летние ученика ПТУ. Инцидент произошел в результате обвала бетонной плиты.