11-летняя девочка стала жертвой родственника-насильника

В Перечинском районе Закарпатской области мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Фото: exzk.ru

В Перечинском районе Закарпатской области мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку.

Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня ночью, 10 августа. С пострадавшим ребенком работают психологи. Его не госпитализировали, но назначили судебно-медицинскую экспертизу, сообщает ТСН.ua.

Насильник является родственником девочки. В полиции отказались раскрывать детали дела и комментировать из этических соображений, ведь пострадавшая - несовершеннолетняя.

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Об изнасиловании правоохранителям сообщили не родители ребенка. Кто это сделал, в отделе коммуникации отказались уточнить.

"Насильник задержан, находится в изоляторе временного содержания", - рассказала пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан.

Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Запорожье задержали педофила, который изнасиловал 12-летнюю девочку. Это 52-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление.