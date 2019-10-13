11-летняя девочка повесилась после драки родителей

Фото: facebook.com/frankivsk.police

12 октября в с. Быстрица Надворнянского района Ивано-Франковской области покончила с собой 11-летняя девочка.

Ее в сарае в петле нашла мать около 17:40. Полицейские нашли предсмертную записку. Следов насильственной смерти на теле несовершеннолетнего не обнаружено,

рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Утром того же дня в полицию поступил вызов от матери девушки. Она сообщила, что сожитель во время конфликта избил ее. Пострадавшую доставили в Надвирнянскую центральную районную больницу. Дочь на это время находилась дома с бабушкой, которая проживает вместе с семьей. Поведения , которое могло бы свидетельствовать о намерениях девочки совершить самоубийство, не было", - рассказали в полиции.

Причины самоубийства устанавливают полицейские. Открыли уголовное производство.

В селе Слобожанское Нововодолажского района Харьковской области нашли мертвой 15-летнюю девушку. Она повесилась на дереве возле дачного дома. Тело школьницы нашла соседка.