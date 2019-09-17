11-летняя девочка исчезла по дороге в школу

В Виннице полиция разыскивает 11-летнюю Ирину Катусеву.

Девочка 16 сентября вышла из дома в школу и исчезла, сообщили в полиции.

В учебное заведение школьница не дошла. Ребенок с собой не имеет мобильного телефона.

Все подразделения винницкой милиции подняты по тревоге.

"Приметы пропавшей: на рост примерно 140-145, худощавого телосложения, волосы черные до плеч собранные в хвост, глаза темные, была одета в кофту вишневого цвета, черные джинсовые брюки, кроссовки вишневого цвета, имела при себе рюкзак фиолетового цвета с рисунком девочки", - говорится в сообщении.

Ирина Катусьова исчезла по дороге в школу

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В Киеве исчезла студентка 19-летняя Марина Ротаенко. Ее ищут больше недели. Девушка родом из села Антоновка Тальновского района на Черкасщине. Исчезает не впервые. В декабре 2016-го ее не было несколько дней. Впоследствии нашлась. Где была, не помнила.