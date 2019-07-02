11-летний ребенок попал в реанимацию после того, как поел рыбы

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В Кировоградской области 11-летняя девочка попала в реанимацию с подозрением на ботулизм.

Вместе с родителями девочка ела купленную в магазине рыбу: позвоночник лосося горячего копчения и вяленую плотву. Утром с симптомами пищевого отравления школьницу сначала госпитализировали в районную больницу, а затем и в реанимацию центральной городской больницы Кропивницкого, сообщает ТСН.

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Ребенку ввели протиботулиновую сыворотку, она в состоянии средней тяжести, а в лаборатории исследуют остатки сплетни. Пока никто из взрослых, которые ели рыбу, не заболел.

Избежать ботулизма помогут простые правила безопасности. Не употребляйте продукты, если не уверены в их качестве. Воздержитесь от употребления вяленой, соленой и консервированной рыбы, поскольку такая рыба могла быть заражена в естественных условиях и не проходила термической обработки. Не употребляйте продукты, если неуверены в соблюдении условий их хранения и транспортировки.