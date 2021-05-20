11-летнего мальчика два месяца насиловал одноклассник - СМИ

В Днепре в одном из учебных заведений 11-летнего мальчика насиловал одноклассник. Фото: npu.gov.ua

В Днепре 11-летнего мальчика два месяца насиловал одноклассник.

Это происходило в помещении многопрофильного учебно-реабилитационного центра "Звездный", сообщает местное издание "Днепр Час", ссылаясь на собственные источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц

"В течение апреля и мая в помещении многопрофильного учебно-реабилитационного центра" Звездный ", который расположен на улице Ляшко-Попеля, ученик 2009 года рождения насиловал своего одноклассника, который на год младше его самого", - говорится в сообщении.

Мать пострадавшего обратилась в полицию, по данным издания.

В одном из украинских сел 14-летний подросток изнасиловал шестиклассника и снял издевательства на камеру мобильного телефона. Полиции удалось выяснить, что пять лет назад несовершеннолетнего преступника насиловал его родной отец, который сейчас находится в местах лишения свободы.