11 ножевых ранений: мужчина напал на бывшую жену

В Киеве мужчина напал на бывшую жену с ножом. Фото: Нацполиция

В Киеве мужчина напал на бывшую жену и 11 раз ударил ножом.

Инцидент произошел на улице Закревского Деснянского района столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Женщина приехала к бывшему мужу поздравить дочь с днем ​​рождения. Тот стал просить ее вернуться, а когда услышал отказ - напал с ножем.

"Утром женщина приехала к бывшему мужу, чтобы поздравить дочь с днем ​​рождения. У подъезда многоэтажки ее ждал бывший муж. Во время встречи он пытался вернуть женщину, но она ему отказала. В ответ мужчина набросился на нее с заточкой и ножом. Пострадавшую в бессознательном состоянии госпитализировали врачи скорой для оказания необходимой помощи ", - говорится в сообщении.

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Женщина получила 11 ножевых ранений, она находится в реанимации.

Мужчину задержали, ему грозит лишение свободы на 15 лет.

В Первомайске на Николаевщине из реки Южный Буг неподалеку от улицы Винграновского выловили тело мужчины. Его увидели под мостом у тростника. Судмедэксперт обнаружил на теле несколько ножевых ранений сердца и тела.