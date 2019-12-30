10-тонный грузовик раздавил легковушку: погиб полицейской

В Киеве грузовик опрокинулся и раздавил Mazda. Погиб полицейский. Фото - kiev.informator.ua

В Киеве на Надднепрянском шоссе грузовик TATA снесла отбойник и перевернулся на Mazda, которая ехала в противоположном направлении.

В результате аварии погиб водитель легковушки, который был действующим сотрудником полка особого назначения полиции, пишет Информатор.

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В Mazda также была женщина-пассажир. Ее и водителя 10-тонного грузовика госпитализировали в больницу.

Детали аварии выясняются.

В Киеве на улице Богатырской водитель автомобиля Skoda остановился на дороге в правой полосе. В этот момент в него на большой скорости влетел фургон марки Opel, который развозит хлеб. От сильного удара в заднюю часть Skoda сильно смяло. Погибла пассажирка легковой машины, которая сидела на заднем сиденье. Кроме того, были госпитализированы водитель Skoda и еще одна его пассажирка.