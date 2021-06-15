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вторник, 15 июня 2021 17:31

10-летняя девочка погибла в уличном туалете. Ее 4-летний брат - в реанимации

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В селе Кийлов Бориспольского района Киевской области 10-летняя девочка и 4-летний мальчик упали в яму уличного туалета.

Девочка погибла, мальчик в больнице в бессознательном состоянии, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: npu.gov.ua
  На Киевщине 10-летняя девочка и 4-летний мальчик упали в яму уличного туалета. Девочка погибла, мальчик в реанимации
На Киевщине 10-летняя девочка и 4-летний мальчик упали в яму уличного туалета. Девочка погибла, мальчик в реанимации

"Дети гуляли вблизи бывшей базы отдыха и попросились у охранника в туалет. Мужчина пустил малышей в уличный туалет. Мальчик провалился в сантехническое отверстие, а сестра пыталась его спасли, однако также попала в яму", - говорят полицейские.

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Охранник услышал крики детей и бросился на помощь. Вместе с еще одним свидетелем событий они вытащили детей из ямы без сознания и вызвали "скорую". На месте происшествия работают полицейские, а также служба по делам детей.

Автор: npu.gov.ua
  Дети - ромской национальности. Приехали с родителями из Закарпатья
Дети - ромской национальности. Приехали с родителями из Закарпатья

Известно, что семья ромской национальности. Две сестры с мужьями и восемью детьми разного возраста приехали в село Кийлов из города Ужгород три дня назад и заселились в доме соседней базы отдыха.

Полицейские выясняют обстоятельства трагедии. Решается вопрос о правовой квалификации события.

В Берегово на Закарпатье 7-летний мальчик утонул в выгребной яме. Трагедия произошла на ул. Мукачевской. Вечером Габoр, так звали мальчика, вышел в туалет во дворе. Упал там и захлебнулся нечистoтами. Соседи говорят, он был болен эпилепсией, упасть в яму мог из-за приступа.

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