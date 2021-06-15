10-летняя девочка погибла в уличном туалете. Ее 4-летний брат - в реанимации

В селе Кийлов Бориспольского района Киевской области 10-летняя девочка и 4-летний мальчик упали в яму уличного туалета.

Девочка погибла, мальчик в больнице в бессознательном состоянии, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: npu.gov.ua На Киевщине 10-летняя девочка и 4-летний мальчик упали в яму уличного туалета. Девочка погибла, мальчик в реанимации

"Дети гуляли вблизи бывшей базы отдыха и попросились у охранника в туалет. Мужчина пустил малышей в уличный туалет. Мальчик провалился в сантехническое отверстие, а сестра пыталась его спасли, однако также попала в яму", - говорят полицейские.

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Охранник услышал крики детей и бросился на помощь. Вместе с еще одним свидетелем событий они вытащили детей из ямы без сознания и вызвали "скорую". На месте происшествия работают полицейские, а также служба по делам детей.

Автор: npu.gov.ua Дети - ромской национальности. Приехали с родителями из Закарпатья

Известно, что семья ромской национальности. Две сестры с мужьями и восемью детьми разного возраста приехали в село Кийлов из города Ужгород три дня назад и заселились в доме соседней базы отдыха.

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