Мальчик умер в карете скорой от полученных травм Фото: cheline.com.ua

В Космаче на Прикарпатье 10-летний мальчик погиб во время катания на квадроцикле.

Ребенок катался со взрослыми в лесу вечером, сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты областной государственной администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На заснеженной трассе легковушка слетела в кювет - погибла 7-летняя девочка

Известно, что водитель не справился с управлением и квадроцикл перевернулся. В момент аварии на нем находилось сразу 4 человека.

Мальчик умер в "скорой" от полученных травм. Еще одна 26-летняя пассажирка - в больнице.

5 января в дорожно-транспортном происшествии на территории Днепропетровской области погиб 16-летний Лев Корбан - сын украинского бизнесмена Геннадия Корбана. С ним погибла одноклассница Юлия Василик. По предварительной информации, подростки катались на багги, хотели заехать на мост, но не справились с управлением и вылетели в реку. Несмотря на небольшую глубину, они не смогли выбраться из транспортного средства, поскольку были пристегнуты.