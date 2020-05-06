10-летнего мальчика нашли в петле

В Николаеве повесился 10-летний мальчик. Фото: pixabay.com

В Николаеве в доме на ул. Лазурной повесился 10-летний мальчик.

Трагедия произошла 5 мая, пишет "Преступности.НЕТ" со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

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Отмечается, что тело мальчика обнаружили его родственники. Пока неизвестно, что толкнуло ребенка на такой шаг.

Все обстоятельства устанавливают следователи. Открыли уголовное производство.

В Горбовом Емильчинского района Житомирской области повесился 16-летний парень. Его мертвым в гараже возле дома нашли родные.