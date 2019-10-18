10 мужчин насиловали двух несовершеннолетних

В Одессе компания мужчин изнасиловала двух несовершеннолетних. Знакомый девушек, который привез их в дом, якобыл бы на красном "ВАЗе". Фото - 7 канал

В Киевском районе Одессы мужчина заманил в дом двух несовершеннолетних знакомых, где их насиловали несколько мужчин.

О происшествии в полицию сообщила одна из пострадавших, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

"По словам 15 и 17-летней жительниц области, в социальных сетях они познакомились с мужчиной и вместе с ним приехали на его автомобиле в город погулять. Новый знакомый привез девушек в какой-то дом, где их якобы изнасиловали несколько человек", - сказано в сообщении.

Мужчину, который заманил девочек, зовут Александр, сообщает "7 канал". В Беляевку к несовершеннолетним он приехал на красном "ВАЗе". Всего в одноэтажном здании на улице Долгой находились 10 мужчин. Во время изнасилования одну из пострадавших ударили в лицо.

На месте происшествия якобы нашли доказательства. Автомобиль подозреваемого уже объявили в розыск.

Следователи открыли уголовное производство и устанавливают всех причастных к преступлению.

В Киеве двое мужчин избили и изнасиловали женщину. Во дворе одной из многоэтажек мужчина услышал крики неизвестной женщины, возле которой находились двое парней. На место инцидента приехали патрульные и задержали молодых людей.