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понедельник, 07 декабря 2020 12:56

10 дней не появляется на службе: контрактница Нацгвардии исчезла при загадочных обстоятельствах

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10 дней не появляется на службе: контрактница Нацгвардии исчезла при загадочных обстоятельствах
Во Львове исчезла Служащая по контракту воинской части Национальной гвардии 23-летняя Анна Ротач. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Во Львове объявили в розыск контрактницу воинской части Национальной гвардии 23-летнюю Анну Ротач.

Женщина уже 10 дней не появляется на службу. Также ее нет по месту жительства, сообщили в Шевченковском отделе полиции Львова.

Анна Ротач родом из Донецкой области. Она закончила Академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного во Львове и подписала 5-летний контракт о службе в Национальной гвардии. Служит меньше, чем полгода в военной части на ул. Стрыйской, 146 во Львове. Исчезла еще 27 ноября, а уже 30 ноября руководство Западного территориального управления Нацгвардии обратилось о ее исчезновении в полицию. На сегодня пропавшую контрактницу объявили в государственный розыск.

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Предварительно известно, что она уехала из квартиры во Львове, где проживала вместе с мужем, в в неизвестном направлении.

Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшей, просят звонить по номеру 102 или 0969410917.

В Запорожье исчез преподаватель Инженерного учебно-научного института Луай Файсал Муц. 10 ноября около 14:30 мужчина вышел из здания заведения после лекций, и до сих пор о его судьбе ничего не известно.

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07
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