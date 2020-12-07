10 дней не появляется на службе: контрактница Нацгвардии исчезла при загадочных обстоятельствах

Во Львове исчезла Служащая по контракту воинской части Национальной гвардии 23-летняя Анна Ротач. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Во Львове объявили в розыск контрактницу воинской части Национальной гвардии 23-летнюю Анну Ротач.

Женщина уже 10 дней не появляется на службу. Также ее нет по месту жительства, сообщили в Шевченковском отделе полиции Львова.

Анна Ротач родом из Донецкой области. Она закончила Академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного во Львове и подписала 5-летний контракт о службе в Национальной гвардии. Служит меньше, чем полгода в военной части на ул. Стрыйской, 146 во Львове. Исчезла еще 27 ноября, а уже 30 ноября руководство Западного территориального управления Нацгвардии обратилось о ее исчезновении в полицию. На сегодня пропавшую контрактницу объявили в государственный розыск.

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Предварительно известно, что она уехала из квартиры во Львове, где проживала вместе с мужем, в в неизвестном направлении.

Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшей, просят звонить по номеру 102 или 0969410917.

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