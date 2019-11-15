$7 тыс. за жизнь - заказчика убийства поймали на горячем

Фото: npu.gov

Правоохранители инсценировали убийство руководителя адвокатского бюро и задержали организатора преступления во время передачи денег "исполнителю".

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины.

Житель Львовщины нанял киллера для убийства руководителя адвокатского бюро. Однако правоохранители инсценировали убийство - и спасли жизнь человека. Также задержали организатора особо тяжкого преступления.

О том, что львовянин искал киллера, правоохранители узнали в начале октября. Преследуя корыстные мотивы, человек подыскал исполнителя преступления и пообещал заплатить за убийство руководителя адвокатского бюро 7000 долларов США. Смерть адвоката давала возможность фигуранту завладеть его имуществом.

Следователи Главного управления Нацполиции во Львовской области, оперативники ДВР, УСР и ДВБ Нацполиции совместно с прокуратурой Львовской задокументировали факт передачи аванса, а именно 1200 долларов США на так называемые текущие расходы и приобретение оружия. В тот же момент заказчик предоставил киллеру и фото жертвы.

Правоохранители также установили, что организатор убийства имеет дружеские отношения с бывшей женой потерпевшего. Ее причастность к преступлению будет проверяться в рамках досудебного расследования.

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Инсценировали убийство правоохранители 13 ноября. Организатор получил фото с места убийства как доказательство выполненной "задача". А в четверг, 14 ноября его задержали во время передачи исполнителю части от обещанного вознаграждения - 49 000 гривен.

За содеянное заказчику убийства грозит лишение свободы на 10-15 лет или пожизненное заключение.