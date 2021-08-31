$3 тыс. за человека: украинцы продавали людей за границу

Украинцев перевозили в Турцию. Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили и задержали преступную организацию, которая торговала людьми.

Им грозит до 15 лет заключения и конфискация имущества. Об этом сообщает Национальная полиция.

Преступную группировка создал 33-летний мужчина. Его сообщниками были еще 6 человек. Вербовали украинцами, которые имели тяжелое материальное положение. Людей учили управлять судами, обеспечивали мобильной связью и перемещали в Турцию. Там передавали местным сообщникам. За одного проданного украинца торговцы получали до $3 тысяч.

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Проданных украинцев втягивали в контрабанду мигрантов. Они должны были нелегально перемещать мигрантов из стран Ближнего Востока и Юго-Западной Азии в Евросоюз.

Фигурантами дела являются жители Одессы и Крыма. С 2015 года им удалось похитить 200 человек. Людей, которые перевозили мигрантов, арестовали. Почти все отбывают наказание в тюрьмах Греции и Италии.

По данному факту в полиции открыли три уголовных дела против организаторов:

- за торговлю людьми;

- организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины;

- создание преступной организации.

В Харькове задержали 49-летнего гражданина Азербайджана. Его подозревают в торговле людьми. Уже установили личности 11 женщин, которых иностранец завербовал для переправки в Бахрейн.