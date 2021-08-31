$3 тыс. за человека: украинцы продавали людей за границу

Правоохранители разоблачили и задержали преступную организацию, которая торговала людьми.
Им грозит до 15 лет заключения и конфискация имущества. Об этом сообщает Национальная полиция.
Преступную группировка создал 33-летний мужчина. Его сообщниками были еще 6 человек. Вербовали украинцами, которые имели тяжелое материальное положение. Людей учили управлять судами, обеспечивали мобильной связью и перемещали в Турцию. Там передавали местным сообщникам. За одного проданного украинца торговцы получали до $3 тысяч.
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Проданных украинцев втягивали в контрабанду мигрантов. Они должны были нелегально перемещать мигрантов из стран Ближнего Востока и Юго-Западной Азии в Евросоюз.
Фигурантами дела являются жители Одессы и Крыма. С 2015 года им удалось похитить 200 человек. Людей, которые перевозили мигрантов, арестовали. Почти все отбывают наказание в тюрьмах Греции и Италии.
По данному факту в полиции открыли три уголовных дела против организаторов:
- за торговлю людьми;
- организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины;
- создание преступной организации.
В Харькове задержали 49-летнего гражданина Азербайджана. Его подозревают в торговле людьми. Уже установили личности 11 женщин, которых иностранец завербовал для переправки в Бахрейн.
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