 19-летнего водителя евробляхи пронзил шлагбаум

В поселке Красноильск Черновицкой области в автомобильной аварии погиб 19-летний водитель автомобиля Hyundai.

15 июля примерно в половине первого ночи его в авто пронзил шлагбаум, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: cv.npu.gov.ua В Селище Красноильск Черновицкой области 19-летнего водителя Hyundai на иностранной регистрации прошил шлагбаум

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"Водитель автомобиля Hyundai на иностранной регистрации не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в шлагбаум. От полученных травм погиб на месте аварии", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

В поселке Клевань вблизи Ровно 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2105" столкнулся со шлагбаумом. В результате ДТП погиб 31-летний пассажир легковушки.