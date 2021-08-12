В Європі не було Газзаєва

 
Ексклюзивы
1/5
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 126
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 1701
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1404
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 1737
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 279
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1593
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 4743
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 333
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 261
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 963
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
3 Просмотров: 360
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 126
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 333
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 261
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 432
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 9
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
воскресенье, 15 августа 2021 17:00
Николай Несенюк
Николай Несенюк
Журналист

В Європі не було Газзаєва

  Комментировать

Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати у футбол на найвищому рівні, нікуди від нього не поділися. Але в такому турнірі, як чемпіонат Англії, цього замало.

Давайте згадаємо початок футбольної кар'єри Андрія. Лише довіра тренера Валерія Газзаєва, який уперто ставив до складу неоковирного форварда, дала йому змогу подолати психологічні проблеми і стати на довгі роки беззаперечним лідером "Динамо" і збірної України.

Той факт, що довіра до Ярмоленка коштувала тренеру звільнення, всі забули. Як і можливість розпочати закордонну кар'єру 2012-го, коли футболіст ішов угору й додавав у грі з кожним матчем. Можливо, тоді він зміг би по­вторити шлях Андрія Шевченка.

Натомість Ярмоленко став першим номером у клубі та збірній, гравцем, який вирішував долю важливих поєдинків, ведучи за собою партнерів. Щоправда, були й інші моменти – у низці надважливих матчів проти найсильніших суперників Андрій буквально "зникав" із поля, надійно прикритий кваліфікованими захисниками. Але йому це прощали, бо кращого футболіста в нас не було.

Коли ж настав час спробувати себе за кордоном, наш лідер опинився в незвичній ситуації. Подібних до нього претендентів на лідерство в Дортмунді, а тим паче в Лондоні, було з півтора десятка. А тренера, який повірив би в нього і продовжував ставити у склад, ані в "Борусії", ані у "Вест Гемі" не знайшлося. Бо вони запрошували готового лідера атаки, який не зміг виправдати надій із перших же матчів. У таку ж ситуацію в Лондоні свого часу потрапив Сергій Ребров.

Що далі? Все залежить від того, чи зможе Ярмоленко для себе визначити рівень амбіцій, що відповідає нинішньому рівню його гри. Цілком імовірно, що він продовжує вірити в себе і налаштований таки стати лідером "Вест Гема". Та чи відповідає ця рішучість реальному стану справ? Час покаже. Не можу знайти причин, з яких Ярмоленко відмовиться від цього шансу і заодно від мільйонів, які передбачає його контракт.

Автор: Микола НЕСЕНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Європі не було Газзаєва». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Начали возводить самую знаменитую стену в мире

Самое читаемое
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
10
 1 Просмотров: 12366
&quot;Ноги от ушей&quot; - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
"Ноги от ушей" - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
3
 Просмотров: 5292
&quot;Лишить гражданства&quot; - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
5
 1 Просмотров: 4743
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
12
 5 Просмотров: 3456
Трое оперативников погибли по дороге с командировки: первые подробности и фото (18+)
Трое оперативников погибли по дороге с командировки: первые подробности и фото (18+)
4
 Просмотров: 3285
Николай Несенюк
Приклад для наших тренерів Просмотров: 198
Наступним може стати Ібрагімович Просмотров: 261
Шлях "реактивної" Нільссон не для нас Просмотров: 180
Формула НХЛ Просмотров: 171
Міг прийти на сімнадцять років раніше Просмотров: 225
Больше всего комментируют
7
Власть ставила памятник каждому предателю - Влада ставила монумент кожному зраднику - Ющенко
5
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
3
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
2
Визит Меркель будет неприятным для Зеленского из-за вопроса преследования Кличко - Николаенко
Голосов: 82
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть