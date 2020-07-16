Удар не по м'ячу

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 1440
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
1 Просмотров: 396
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 486
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1332
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3285
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 441
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 963
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
Просмотров: 873
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Просмотров: 81
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1251
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5094
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1440
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3573
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 18
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
вторник, 21 июля 2020 17:00
Николай Несенюк
Николай Несенюк
Журналист

Удар не по м'ячу

  Комментировать

Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не співом у складі без сумніву видатного рок-гурту Black Sabbath, а тим, що на сцені відкусив голову живому голубу. Потім казали, що ніби й не живому, і ніби не голубу, але вже було пізно – Оззі став знаменитим саме як відкусувач голубиних голів.

Щось подібне сталося з футболістом на ім'я Ерік і на прізвище Кантона. Він став першим французом і взагалі першим іноземцем, якого визнали вибагливі вболівальники "Манчестер Юнайтед". І не просто визнали, а зробили кумиром, більшим за Девіда Бекхема чи ще когось із тих, хто грав після нього.

Але подібно до співака Осборна Кантона став суперзнаменитим після того, як у січні 1995-го під час гри вдарив ногою вболівальника з першого ряду трибун, який гукнув йому щось образливе. Той удар досі переглядають частіше, ніж усі голи Еріка за його славну кар'єру в "Манчестері" та національній команді Франції.

Чи прикро від цього йому самому? Гадаю, що ні. Тому що Ерік Кантона виявився насправді талановитим і поза футболом.

Перший фільм за його участю я побачив років 10 тому. На екрані Ерік був не менш переконливий, ніж на полі. Саме як актор, а не той, хто торгує обличчям. Чому так сталося? Причини, як на мене, дві. Перша добре відома – талановита людина талановита в усьому. А друга полягає в тому, що для справжнього таланту футбольне поле затісне. Для Еріка воно стало таким, ще коли він здійснив той самий удар не по м'ячу, а по кривднику. І саме цим ударом закінчив одне життя і розпочав інше

Автор: Микола НЕСЕНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Удар не по м'ячу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Партия Зеленского победила на выборах

Восставших узников приговорили к высшей мере наказания

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Одно из чудес света разрушило землетрясение

Ловца диких животных называли живодером

Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке

Завершилась самая популярная книжная серия всех времен

Самое читаемое
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа Просмотров: 26829
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
 Просмотров: 10836
Бойцы &quot;Холодного Яра&quot; ударили по российским позициям
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
 1 Просмотров: 8415
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
4
 Просмотров: 7821
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн Просмотров: 7498
Николай Несенюк
Приречені на успіх 1 Просмотров: 216
Зробить Париж футбольною столицею 1 Просмотров: 252
Був найкращим лише в "Динамо" Просмотров: 495
Загадка Камеруну 1 Просмотров: 288
Ця команда не зупиняється Просмотров: 198
Больше всего комментируют
6
Третьякова заявила, что депутатская зарплата слишком мала
5
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
3
Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
2
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
1
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
Голосов: 100
Голосование Кто должен стать главным тренером киевского "Динамо"?
  • 1) Виктор Скрипник
  • 2) Роман Григорчук
  • 3) Мирон Маркевич
  • 4) Юрий Сёмин
  • 5) иностранный специалист
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua