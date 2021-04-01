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Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 апреля 2021
Просмотров: 18
Приклад для наших тренерів
Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають ...
вторник, 06 апреля 2021 17:00
Николай Несенюк
Николай Несенюк
Журналист

Приклад для наших тренерів

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Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають у цирку, ані швидкість, що пасує бігу на короткі дистанції, ані витривалість – на довгі, ані стрибучість – гімнастика, ані будь-що інше. Особливу цінність має здатність відкритися в карній зоні суперника під передачу вперед. Тут слід знайти саме ту мить, коли партнер готовий віддати м'яч, бо вже бачить тебе, а суперник – ще ні.

Саме ця унікальна здатність звільнитися від опіки для передачі є причиною феноменальної результативності Ерлінґа Голанда. Він другий сезон поспіль демонструє її, граючи за "Боруссію" з Дортмунда в німецькій футбольній бундеслізі. Голанд виникає за спинами захисників ніби нізвідки й завдає разючих ударів. Причому робить це не в особливо вдалі дні, а постійно. Цим засмучує тренерів суперників, які вже розібрали його гру під мікроскопом на молекули й атоми. Не допомагає.

Заздрю вболівальникам "Боруссії", які можуть насолоджуватися грою феноменального норвежця. Можливо, його приклад навчить українських футбольних тренерів, особ­ливо дитячих, приглядатися до хлопців, які не вирізняються фізичною міццю чи реактивною швидкістю, але мають талант відкриватися.

Щодо Голанда, то він ще виграє свою Лігу чемпіонів і здобуде "Золотий м'яч". Але зробить це не у складі дортмундської "Боруссії" та національної команди Норвегії. Такі вже реалії сучасного футболу.

Автор: Микола НЕСЕНЮК
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