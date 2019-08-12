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Николай Несенюк
12 августа 2019
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Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
понедельник, 12 августа 2019 21:56
Николай Несенюк
Николай Несенюк
Журналист

Лого і типи

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Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі телевізійних каналів "Футбол 1/2". Зовні нічого особливого — так було і попередніх сезонів. Але ж цього року відбулося пряме порушення регламенту чемпіонату.

І що зробила у відповідь українська футбольна "прем'єр-ліга"? Примусила згадані п'ять команд виконувати регламент? Не вгадали. Покарала порушників зняттям зі змагань, позбавленням очок, грошовими штрафами чи ще будь-як? Знову не вгадали. Звернулася з приводу порушення регламенту із позовом до міжнародного спортивного суду в Лозанні? Теж ні.

На порушення регламенту ледь не половиною його учасників "прем'єр-ліга" відповіла презентацією перед порожніми трибунами "Олімпійського" свого нового логотипу. Нарешті! Тепер усе в нас налагодиться! Чому ні? Може, саме нового логотипу, вже третього за десять років існування "прем'єр-ліги", і не вистачало, аби зробити її авторитетною організацією, а не зібранням людей, які, судячи із їхніх рішень і документів, самі не розуміють, чим вони, власне, займаються?

Насправді презентоване нечисленному народу лого, у вигляді кола із різного розміру зірочками та назвою спонсора всередині, якось не переконує. Видно, що клепали його ледь не на колінах за пару годин до "презентації". І не пояснили, чи символізує новий логотип за прикладом попереднього "відкритість, динамічність та інноваційність", чи вже ні?

Чи, може, нове лого більш реалістичне та є символом повної й остаточної безпорадності структури під назвою "прем'єр-ліга", яка нездатна виконувати свій же регламент? У вільний час треба уважно розгледіти ці зірочки. Мають же вони хоча би щось означати!

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