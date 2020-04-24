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Николай Несенюк
Николай Несенюк
27 апреля 2020
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Без американців – ніяк
Керівництво європейської спілки футбольних асоціацій (УЄФА) розгублене. Плани організації завершити сезон єврокубків спочатку в червні, потім у ...
понедельник, 27 апреля 2020 17:00
Николай Несенюк
Николай Несенюк
Журналист

Без американців – ніяк

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Керівництво європейської спілки футбольних асоціацій (УЄФА) розгублене. Плани організації завершити сезон єврокубків спочатку в червні, потім у липні, а тепер уже в серпні, не викликають навіть іронії. Треба ж футбольним бюрократам якісь папери продукувати, виправдовуючи своє безбідне існування.

Насправді ніхто не знає нічого. Незаперечна досі влада міжнародної футбольної федерації (ФІФА), підрозділом якої є УЄФА, помітно похитнулася. Знайшлися країни, що знехтували рекомендаціями ФІФА припинити змагання. Раніше такий непо­слух було б суворо покарано. А тепер? Що ти їм зробиш? Не допустиш до міжнародних турнірів, які невідомо коли і як проходитимуть?

У цій ситуації дехто побачив шанс на створення найбагатшими футбольними клубами Європи омріяної суперліги, що обіцяє шалені прибутки. Як на мене, прогнози – передчасні. Бо організувати футбольну суперлігу, аналогічну баскетбольній НБА чи хокейній НХЛ, можна лише за участі американців. Вони вже другий десяток років спокушають власників клубів "золотої десятки" на порядок більшими прибутками в майбутній суперлізі.

Та американцям тепер не до євро­пейського футболу. Північно­американські ліги бейсболу, гольфу, американського футболу, баскетболу, хокею та соккеру, тобто футболу європейського, не страждають на щотижневу маячню і не оголошують про терміни поновлення змагань. А це значить, що чиновники УЄФА можуть спати спокійно, відкладаючи завершення сезону все далі й далі

Автор: Микола НЕСЕНЮК
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