Звезда фильмов "Стиляги" и "Мужчины не плачут": Евгения Брик умерла в 40 лет

Российская актриса Евгения Брик умерла в возрасте 40 лет от тяжелой болезни. Долгое время боролась с раком. 10 февраля ее не стало.

Звезда фильма "Стиляги" скрывала, что болеет. О ее смерти сообщила журналистка Екатерина Гордеева в Facebook.

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"Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина абсолютно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы начали обсуждать подробности", - написала журналистка.

Фото: instagram.com/evgeniabrik

Актриса родилась в Москве, окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Сначала она попробовала себя как модель, работая манекенщицей в Общесоюзном Доме моды одежды. В 2004 году Евгения окончила ГИТИС – Российскую Академию театральных искусств. Снялась в более чем 25 фильмах и сериалах, среди которых: "Стиляги"; "Географ, пропивший глобус"; "Соло на саксофоне"; "Каменская 3"; "Мужчины не плачут"; "Оттепель"; "Бомба". Евгения Брик была награждена несколькими премиями и призами: награда IV Фестиваля телевизионного кино "Сполохи", приз MTV в номинации "Лучший киновор года", была номинирована на премию "Ника". Актриса была замужем за кинопродюсером Валерием Тодоровским. В 2009-м родила дочь Зою.