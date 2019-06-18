Верила в Бога и не употребляла алкоголь: умерла самая старая женщина в Европе

Итальянка Мария Джузеппе Робуччи прожила 116 лет. Фото: Daily Mail.

В 116 лет умерла старейшая жительница Европы.

Итальянка Мария Джузеппа Робуччи считала, что так долго прожить ей помогала вера в Бога, здоровая диета, а также то, что она всегда избегала алкоголя, передает Daily Mail.

Мария Джузеппа, проживала в городе Фоджа. Отметила 116-летие 20 марта. Ее муж Никола Наргизо, скончался в 1982-м. Долгие годы они вместе работали в деревенском баре. У супругов родилось пятеро детей.

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Робуччи также была бабушкой девяти внуков и 16 правнуков. Титул старейшей европейски перешел к ней в декабре 2017 года, когда умерла 116-летняя испанка Ана Вела.

Умер 96-летний итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Он долго болел, а в последние месяцы здоровья значительно ухудшилось.