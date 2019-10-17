В Кропивницком попрощались с Владимиром Панченко

Автор: poglyad.tv Владимир Панченко скончался 14 октября

17 октября в Кропивницком попрощались с писателем и литературным критиком Владимиром Панченко, 65 лет. Как он завещал, церемония прошла у памятника Владимиру Винниченко во дворе Центрально государственного педагогического университета. В нем Владимир Евгеньевич проработал более 20 лет.

Панченко умер от рака желудка, о котором узнал 2 года назад. Последние дни провел дома у дочки Олеси в Кропивницкому.

"Владимир был талантливый от Бога. Последние три работы показали, в котором он был творческом зените, - рассказывает издатель 73-летний Михаил Слабошпицкий. С Панченко дружил почти 40 лет. - Появились двумя изданиями его "Солнечные часы", что имеет такую жанровую дефиницию: "книга пилигрима". Его повесть "О Николае Зерове" победила в нескольких рейтингах и показала, что это - одна из величайших литературоведческих работ в Украине. Я имею ощущение выполненного долга перед другом за то, что еще успел выдать его уникальную книгу "Литературный Ландша фт Украины. ХХ век".

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1990-го Панченко стал депутатом первого созыва Верховной Рады. Руководил Центром исследований современной литературы при Киево-Могилянской академии. 2007 года основал литературный портал "ЛитАкцент". Был участником объединения интеллектуалов "Инициативная группа "Первого декабря".

Автор: м Владимир Панченко скончался 14 октября

Автор: cbn.com.ua Владимир Панченко родом из села Демидовка Любашевского района Одесской области

"Вячеслав Брюховецкий, когда был ректором Киево-Могилянской академии, взял своим заместителем Владимира. Готовил в нем свою замену. А Панченко отказался. Сказал, что хочет еще написать не одну работу, а административные функции его съедят. В глазах других был ненормальным, потому что отказался от хорошей карьеры. Однако Владимир всегда нравился людям. В молодости был очень красивым. У него всегда были влюблены многие девушки одновременно. Брюховецкий когда шутил, что репрессирует своего вице-президента, потому что он влюбляет в себя всех студенток" , - добавил Слабошп кий.

На прощание с писателем пришли друзья, знакомые, студенты, коллеги, а также представители городской и областной власти. 27 августа Владимиру Евгеньевичу дали звание Почетного гражданина Кропивницкого.

В начале октября умерла 33-летняя украинская актриса театра и кино Марина Куклина. О трагедии сообщили в соцсетях коллеги и друзья актрисы.