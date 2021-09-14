Умерла участница кулинарного шоу "Мастер Шеф"

Фото: @nikolay_lyulko

13 сентября умерла участница шоу "Мастер Шеф. Профессионалы-3" Стелла Клименко.

Об этом сообщил участник проекта Николай Люлько в Instagram.

Предполагаемая причина смерти кулинара - внезапная остановка сердца. Позже это подтвердила мать.

Еще в июне у Стеллы обнаружили Covid-19. Тогда она покинула "Мастер Шеф" по состоянию здоровья.

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У нее был свой бизнес - готовила соусы, маринады, конфитюры, варенье. Стелла готовилась открыть свое заведение во Львове и была бренд-шефом в ресторане за рубежом. Стелла работала под руководством Люлько в столичном заведении "Аляска".

"Вечная память. Ты была для меня хорошей подругой и замечательной коллегой. Ты наша зажигалка. Мы с тобой прошли много. У нас за плечами сотни крутых блюд, много мастер-классов и сложный проект "Мастер Шеф. Профессионалы". Я верил в чудо до последнего и ждал тебя сегодня на работе. Но ты не пришла", - написал в соцсети Люлько.

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